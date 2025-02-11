Посол Ирана в Москве: Иран — независимый, могущественный и миролюбивый игрок на международной арене

Ваше Превосходительство уважаемый Министр энергетики Российской Федерации господин Сергей Цивилев!

Уважаемые присутствующие лица!

Ваши Превосходительства, дамы и господа!

Большое спасибо за то, что вы приняли наше приглашение посетить церемонию празднования Национального дня Исламской Республики Иран. Мы собрались сегодня вечером, чтобы отпраздновать 46-ю годовщину победы Исламской революции в Иране - революции, приведшей к кардинальным изменениям в Иране и оказавшей значительное влияние на региональные и мировые события.

Уважаемые гости!

Сорок шесть лет назад в этот день иранский народ одержал победу в народном восстании против авторитарной и тиранической политической системы. Иранская революция достигла успеха, потому что, в отличие от других подобных движений в мировой истории, она не опиралась на иностранные державы, а была подлинным народным движением, которое по божественной воле и под руководством имама Хомейни (да прибудет с ним Всевышний!) создало для иранского общества систему, основанную на «религиозном народовластии».

На протяжении более четырех десятилетий Исламская Республика Иран всегда стремилась к мирным отношениям, основанным на взаимном уважении, с внешним миром, особенно со своими соседями, [с акцентом на политику добрососедства], крупными и недавно ставшими державами, независимыми странами и глобальным Югом. Но, к сожалению, с самого начала победы и до сегодняшнего дня нам пришлось столкнуться с некоторыми трудностями; на самом деле, система доминирования заложила основу несовместимости с Ираном, создав ложную интерпретацию реальности, система доминирования всегда пыталась использовать любые уловки против иранского народа посредством вмешательства, разделения и господства.

Несмотря на все эти невзгоды, я с гордостью заявляю: Исламская Республика Иран, будучи «независимым, могущественным и миролюбивым игроком», под руководством имама Хаменеи и благодаря усилиям, стойкости и воле иранского народа добилась больших достижений в различных областях, таких как экономика, здравоохранение, наука и технологии, образование и грамотность, права человека, безопасность и оборона.

Согласно достоверным международным отчетам, Иран сегодня достиг больших успехов во многих монопольных областях материальной мощи, таких как: промышленное производство, всеобъемлющая система здравоохранения, нанотехнологии в различных сельскохозяйственных продуктах, нанотехнологии и биотехнологии, мирные ядерные технологии и космические технологии. В последние годы молодые иранские ученые смогли вывести по меньшей мере 10 отечественных спутников на орбиту Земли. Следует отметить значительную активность наукоемких компаний, в настоящее время в Иране в различных секторах экономки функционирует около 10 000 наукоемких компаний. Наконец, эффективное и растущее участие иранских женщин в системе образования страны с акцентом на «гендерный баланс» достигло замечательного прогресса.

Дорогие гости!

Текущие мировые события, процессы и тенденции ясно указывают на то, что мировая система вступила в фазу структурного перехода от «однополярного» порядка к порядку с «многополярными» координатами.

В современном мире недавно появившиеся державы и новые механизмы формируют новый порядок, в котором независимые субъекты, подчеркивая собственные интересы и многостороннее взаимодействие, стремятся занять высокое положение в текущих и будущих глобальных уравнениях. В этих обстоятельствах Исламская Республика Иран придерживается стратегии «сбалансированного взгляда» во внешней политике в рамках подхода к разумному взаимодействию с миром.

В свете этой активной, динамичной и эффективной внешней политики многостороннее сотрудничество с крупными, формирующимися и независимыми мировыми державами, такими как Россия, Китай и Индия, и максимальное взаимодействие с региональными и международными организациями, такими как ОЭС, Джи-8, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС и Евразийский экономический союз, является важным шагом на пути к строительству, обеспечению национальных интересов, национальной безопасности, расширению экономической дипломатии, развитию и последующему переосмыслению позиции Ирана в мировом порядке с «многополярным и справедливым» характером.

Мы полны решимости добиваться справедливости, равенства, мира, стабильности и суверенитета наций, и мы считаем вмешательство иностранных держав основным источником конфликтов и напряженности в регионе и, наконец, наша приверженность безопасности всех стран региона непоколебима.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке, то прошло более семи десятилетий с момента оккупации и геноцида палестинцев, и это печальная история, которая была создана в результате осквернения мусульманских святынь и нарушения основных прав человека.

Дорогие присутствующие лица!

К счастью, отношения И.Р.Иран с её дружественной и соседней страной, Российской Федерацией, всегда динамично расширялись по большинству направлений с учетом огромного потенциала, имеющегося в обеих странах, и лидеры двух стран имеют серьезную волю развивать их и дальше.

С официальным визитом уважаемого Президента Ирана доктора Масуда Пезешкиана в Москву 17 января 2025 года и последующим подписанием «Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» отношения между Тегераном и Москвой вступили в новую фазу стратегического, всеобъемлющего и долгосрочного сотрудничества в таких различных областях, как: культура, политика, оборона, экономика, торговля, финансы, банки, транспорт, энергетика, сельское хозяйство, экология, наука, медицина и фармацевтика и образование. В этих рамках также определяются и реализуются многочисленные крупные и, конечно же, инфраструктурные проекты. Фактически, этот исторический документ, являющийся поворотным моментом в ирано-российских отношениях, станет дорожной картой для укрепления отношений и взаимоотношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Также в прошлом году Иран стал членом БРИКС, было подписано Соглашение о свободной торговле между Ираном и странами-членами Евразийского экономического союза, что стало шагом на пути развития регионального экономического сотрудничества. Мы понимаем, что стало больше возможностей для развития торговых отношений, и с учетом документов, подписанных между сторонами в 2024 году, мы надеемся увидеть существенный рост объемов торгово-экономических отношений в ближайшей перспективе.

Поэтому мы рассматриваем сближение Тегерана и Москвы как перспективный путь к укреплению многосторонности на пути к справедливости, миру и безопасности. Это серьезно контрастирует с системой гегемонии под руководством США, которая поставила «односторонность» во главу угла своей глобальной политики.

Дамы и господа!

Отмечая этот Национальный день, давайте оценим приверженность Ирана независимости, справедливости и дипломатии на мировой арене.

В заключение считаю необходимым поздравить работников дипломатической сферы, народ и Правительство России с 10 февраля - "Днем дипломатического работника Российской Федерации", и еще раз поблагодарить вас, уважаемые гости, за ваше присутствие. Уверен, что ваше присутствие является знаком дружбы между нашими народами и правительствами, и будет полезным и эффективным в деле углубления наших взаимоотношений.

Благодарю за внимание