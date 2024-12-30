Министерств культуры и исламской ориентации Ирана объяснило причины ареста итальянского журналиста

Департамент зарубежных СМИ Министерства культуры и исламской ориентации Ирана в связи с новостью об аресте Чечилии Салы в своем заявлении отметил: "Политика Министерства культуры и исламской ориентации всегда заключалась в поощрении поездок и законной деятельности журналистов различных международных СМИ, увеличении числа иностранных СМИ в стране и защите их законных прав, и эта политика активно проводится в тринадцатом правительстве".

В заявлении говорится: "Г-жа Чечилия Сала, гражданка Италии, прибыла в Иран 13 декабря по журналистской визе и была арестована 20 декабря за нарушение законов Исламской Республики Иран".

В настоящее время ее дело находится на стадии расследования. Ее арест был произведен в соответствии с соответствующими правилами, и посольство Италии в Тегеране было проинформировано об этом. В течение этого периода ей был предоставлен консульский доступ, и Сала поддерживала телефонную связь со своей семьей.

В заключение говорится: "В случае необходимости судебная система предоставит более подробную информацию".