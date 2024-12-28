Аракчи: Иран считает 25-летний план сотрудничества прочной основой для развития отношений с Китаем

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, возглавляющий официальную делегацию, посетил Китай и провел встречу с членом Политбюро ЦК КПК и министром иностранных дел Китая Ван И.

На встрече стороны, подчеркнув стремление лидеров двух стран к укреплению и развитию стратегических отношений, обсудили текущее состояние отношений в экономической, торговой, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах, пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества в рамках всеобъемлющей программы сотрудничества между двумя странами.

Министр иностранных дел Ирана, указав на давние и прочные отношения между народами Ирана и Китая как двух древних цивилизаций и культур в Азии, подчеркнул: «Исламская Республика Иран не пожалеет усилий для использования огромного потенциала совместного взаимодействия с Китаем и считает 25-летний план прочной основой для развития отношений в различных областях».

Министры иностранных дел Ирана и КНР подчеркнули, что Ближний Восток принадлежит народам Ближнего Востока и не должен стать ареной деструктивного вмешательства внешних игроков в целях продвижения их геополитических целей и интересов.

Стороны также выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с любой нестабильностью и беспорядками в Сирии, и подчеркнули необходимость сохранения национального единства и территориальной целостности Сирии, а также мирного и безопасного перехода к власти, которая отвечает интересам всех слоев и групп сирийского общества.