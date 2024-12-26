26 дек. 2024 г., 05:04
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Новости ID: 85700976
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Верховный лидер Ирана: Иисус Христос боролся бы с глобальным угнетением

26 дек. 2024 г., 05:04
Новости ID: 85700976
Верховный лидер Ирана: Иисус Христос боролся бы с глобальным угнетением

ТЕГЕРАН, 26 декабря. ИРНА – Верховный лидер Исламской революции Ирана Али Хаменеи, опубликовал послание, приуроченное к Рождеству Христову.

В своем послании, опубликованном в X аятолла Хаменеи заявил, что если бы Иисус Христос (мир ему) был среди нас сегодня, он бы бескомпромиссно выступил против лидеров угнетения и глобального высокомерия.

«Если бы Иисус (мир ему) был среди нас сегодня, он бы ни на мгновение не колебался в борьбе с лидерами угнетения и глобального высокомерия. Он не стал бы мириться с голодом и перемещением миллиардов людей, которых гегемонистские державы толкают на войну, коррупцию и насилие», отметил лидер.

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