Выставлено новейшее достижение Научно-исследовательского института ядерных наук и технологий

Утром в субботу состоялась церемония презентации достижения Научно-исследовательского института ядерных наук и технологий под названием «Полностью отечественный высокомощный радиочастотный генератор» в присутствии Мохаммада Эслами, председателя Организации атомной энергии, на выставке технологического рынка.

Эслами на этой церемонии, ссылаясь на усилия иранских ученых в отношении этой системы, сказал: «Эта система является основными компонентами электронного ускорителя, и мы остро нуждаемся в ней в стране».

Он добавил: «В других секторах выставки, особенно в секторе ядерного сельского хозяйства, нам необходимо облучение».

Председатель Организации атомной энергии далее уточнил касательно радиопрепаратов: «Сегодня организация распространяет 69 радиопрепаратов. Еще 20 радиопрепаратов находятся в стадии исследований, некоторые из которых уже вступили в клиническую фазу и после прохождения этапов войдут в портфель предложений. Эти радиопрепараты влияют на терапевтический вопрос и противостоят раковым клеткам».