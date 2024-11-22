В ответ на резолюцию Совета управляющих Иран запускает ряд передовых центрифуг

Бехруз Камалванди сегодня в телевизионном интервью рассказал о подробностях действий Ирана в ответ на резолюцию Совета управляющих Агентства: «После этой резолюции наши компенсационные меры начались немедленно».

Он добавил: «Генеральный директор МАГАТЭ посетил в Иране обогатительные комплексы, увидел различные установленные машины и тысячи центрифуг, и мы сказали ему, что они готовы, и что, хотя мы стремимся к поиску компромиссных решений, если они выберут другие методы, мы тоже готовы».

Камалванди продолжил: «Генеральный директор МАГАТЭ предложил временно не повышать запасы 60-процентного урана, но не так, чтобы обогащение на разных уровнях, включая 60 процентов, прекратилось, а чтобы временно создать пространство для взаимодействия. Мы согласились с условиями, но сразу же сказали им, что будем действовать незамедлительно».

Он напомнил: «Эта резолюция была принята вчера в Вене в 9 или 10 часов вечера. Прежде чем представители Агентства покинули зал, мы сообщили им об этом по телефону, а сегодня мы отправили им сообщение и объявили о необходимых действиях».

Заместитель главы Организации по атомной энергии Ирана по международным делам, правовым вопросам и парламенту, отметив, что область обогащения является наиболее важной областью, которая будет затронута резолюцией, сказал: «Мы значительно увеличим мощность обогащения, используем передовые машины, ускорим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с каждой из машин, укрепим инфраструктуру, и повысим уровень безопасности другими мерами».

Камалванди подчеркнул: «Они хотят, используя давление, отбросить нашу промышленность назад, но этого не произойдёт. Число стран, голосовавших за резолюцию, уменьшается с каждым разом; последняя резолюция получила меньше голосов, чем предыдущая».

Он заявил: «Можно сказать, что все члены, которые воздержались, вовсе не хотели принятия резолюции, и выступили с хорошими речами, выражая удивление по поводу того, почему был выбран путь давления. В любом случае, господин Мохаммад Эслами вчера отдал необходимые распоряжения, и мы не откладывали работу на сегодня, и скоро Агентство получит отчёты».

Камалванди добавил: «Эти действия приведут к увеличению наших мощностей в области ядерной промышленности».