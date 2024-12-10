10 дек. 2024 г., 20:42
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Использование дискурса прав человека в инструментальных целях ставит его структуру под угрозу

10 дек. 2024 г., 20:42
??????? ID: 85686333
Багаи: Использование дискурса прав человека в инструментальных целях ставит его структуру под угрозу

Тегеран, 10 декабря, ИРНА - Официальный представитель МИД заявил, что использование дискурса прав человека в инструментальных политических целях, вместе с двойными стандартами и избирательными подходами, подвергает структуру прав человека серьезной угрозе.

Эсмаил Багаи, официальный представитель МИД, написал на своей личной странице в социальной сети X: "В Международный день прав человека человечество с гордостью вспоминает о значимых достижениях в принятии Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года".

Он подчеркнул, что несмотря на это, использование дискурса прав человека в инструментальных политических целях, вместе с двойными стандартами и избирательными подходами, по-прежнему является главной угрозой для защиты прав человека и подвергает структуру прав человека серьезной опасности.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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