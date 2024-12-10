Нетаньяху предстал в суде по обвинению в коррупции

В Тель-Авиве началось судебное заседание по рассмотрению обвинений против Нетаньяху.

Согласно этим сообщениям, Нетаньяху стал первым премьер-министром израильского режима, который предстает перед судом по обвинению в коррупции, оставаясь при этом на своем посту.

Информационные агентства также сообщают, что у здания суда в Тель-Авиве, где рассматривается дело о коррупции против Нетаньяху, собрались члены семей израильских заключенных, находящихся в секторе Газа. Они устроили акцию протеста против премьер-министра израильского режима.