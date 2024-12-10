10 дек. 2024 г., 15:09
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Более 250 военных целей в Сирии подверглись бомбардировкам со стороны израильского режима

10 дек. 2024 г., 15:09
??????? ID: 85686059
Более 250 военных целей в Сирии подверглись бомбардировкам со стороны израильского режима

Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Атаки израильского режима на Сирию продолжаются, пользуясь нынешней ситуацией. Израиль нанес удары по более чем 250 военным целям в стране.

По сообщению новостного агентства «Аль-Араби 21»,  атаки израильского режима на Сирию продолжаются на фоне последних внутренних изменений в стране.

Израильский источник в сфере безопасности заявил, что Тель-Авив атаковал более 250 целей на территории Сирии со времени падения режима Башара Асада.  Среди целей – военные базы, самолеты и ракетные системы.

Анонимный источник сообщил израильскому радио, что  с момента падения режима Асада Израиль нанес удары по более чем 250 целям в Сирии в рамках одной из крупнейших операций в истории израильских ВВС.  Атаки нацелены на сирийскую армию, десятки самолётов, десятки зенитных ракетных комплексов, а также на центры производства и хранения оружия и баллистических ракет.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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