Более 250 военных целей в Сирии подверглись бомбардировкам со стороны израильского режима

По сообщению новостного агентства «Аль-Араби 21», атаки израильского режима на Сирию продолжаются на фоне последних внутренних изменений в стране.

Израильский источник в сфере безопасности заявил, что Тель-Авив атаковал более 250 целей на территории Сирии со времени падения режима Башара Асада. Среди целей – военные базы, самолеты и ракетные системы.

Анонимный источник сообщил израильскому радио, что с момента падения режима Асада Израиль нанес удары по более чем 250 целям в Сирии в рамках одной из крупнейших операций в истории израильских ВВС. Атаки нацелены на сирийскую армию, десятки самолётов, десятки зенитных ракетных комплексов, а также на центры производства и хранения оружия и баллистических ракет.