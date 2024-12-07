Делегация ХАМАС встретилась в Дохе с замглавы МИД РФ Богдановым

По сообщению агентства Шахаб, стороны на этой встрече обсудили пути достижения соглашения о постоянном прекращении огня в Газе, которая с 7 октября прошлого года подвергается геноциду.

На встрече также обсуждались непрекращающиеся преступления сионистского врага против палестинского народа в секторе Газа, включая геноцид, принудительное переселение, целенаправленные атаки на гражданских лиц и инфраструктуру Газы, такую как больницы и центры размещения беженцев.

Делегация ХАМАС изложила создание комитета для управления делами сектора Газа и подчеркнула важность национального единства Палестины.