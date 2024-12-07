7 дек. 2024 г., 12:31
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Новости ID: 85682396
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Делегация ХАМАС встретилась в Дохе с замглавы МИД РФ Богдановым

7 дек. 2024 г., 12:31
Новости ID: 85682396
Делегация ХАМАС встретилась в Дохе с замглавы МИД РФ Богдановым

Тегеран, 7 декабря, ИРНА – Делегация палестинского движения ХАМАС во главе с Мусой Абу Марзуком встретилась в Дохе с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Михаилом Богдановым.

По сообщению агентства Шахаб, стороны на этой встрече обсудили пути достижения соглашения о постоянном прекращении огня в Газе, которая с 7 октября прошлого года подвергается геноциду.

На встрече также обсуждались непрекращающиеся преступления сионистского врага против палестинского народа в секторе Газа, включая геноцид, принудительное переселение, целенаправленные атаки на гражданских лиц и инфраструктуру Газы, такую как больницы и центры размещения беженцев.

Делегация ХАМАС изложила создание комитета для управления делами сектора Газа и подчеркнула важность национального единства Палестины.

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