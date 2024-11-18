18 нояб. 2024 г., 05:26
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Министр обороны Ирана подчеркнул постоянную поддержку Оси Сопротивления

18 нояб. 2024 г., 05:26
??????? ID: 85662579
Министр обороны Ирана подчеркнул постоянную поддержку Оси Сопротивления

Тегеран, 18 ноября. ИРНА — Министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде подчеркнул, что Тегеран продолжает поддерживать Ось Сопротивления.

Бригадный генерал Насирзаде встретился с директором Бюро национальной безопасности Регионального командования Кифа Мулхемом. 

Во время встречи, обе стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно в сфере обороны и безопасности, для борьбы с терроризмом и содействия миру и стабильности в регионе.

Бригадный генерал Насирзаде подчеркнул стратегическую поддержку Ираном Сирии в ее борьбе с терроризмом и распространении мира и стабильности в регионе.

Он подчеркнул постоянную поддержку Ираном Оси Сопротивления, сирийского правительства и сирийского народа.

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