Министр обороны Ирана подчеркнул постоянную поддержку Оси Сопротивления

Бригадный генерал Насирзаде встретился с директором Бюро национальной безопасности Регионального командования Кифа Мулхемом.

Во время встречи, обе стороны подчеркнули важность укрепления сотрудничества между двумя странами в различных областях, особенно в сфере обороны и безопасности, для борьбы с терроризмом и содействия миру и стабильности в регионе.

Бригадный генерал Насирзаде подчеркнул стратегическую поддержку Ираном Сирии в ее борьбе с терроризмом и распространении мира и стабильности в регионе.

Он подчеркнул постоянную поддержку Ираном Оси Сопротивления, сирийского правительства и сирийского народа.