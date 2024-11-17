17 нояб. 2024 г., 10:18
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Иран полностью готов к ядерным переговорам, заявил глава МИД Ирана

17 нояб. 2024 г., 10:18
??????? ID: 85661678
Иран полностью готов к ядерным переговорам, заявил глава МИД Ирана

Тегеран, 17 ноября, ИРНА – Если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) примет резолюцию против Ирана, мы ответим новыми действиями, которые им определенно не понравятся. Такое заявление сделал глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

«Мы продолжаем следовать нашим политикам и принципам, и с учетом наших интересов формируем свои цели и идеалы», - заявил министр иностранных дел Ирана в вечернем эфире субботы, 16 ноября, во время телевизионной программы, отвечая на вопрос о подходе иранского внешнеполитического ведомства к новой администрации США.

«Наше поведение по отношению к новой администрации США будет определяться их политикой. Для нас важно, какие меры они будут применять на практике», - добавил он.

«Мы ведем себя в отношении МАГАТЭ исключительно профессионально. МАГАТЭ является технической организацией, и оно должно выполнять свои задачи в области техники. Оно не вправе вмешиваться в политическую сферу», - сказал Арагчи, указав на недавнюю поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран.

«Пока Агентство выполняет свои профессиональные обязанности, мы будем продолжать сотрудничество», - подчеркнул иранский дипломат.

«Ведутся обсуждения о том, что Совет управляющих МАГАТЭ может принять резолюцию против Ирана. Если это произойдет, мы предпримем новые меры, которые определенно не вызовут у них радости», - отметил в другой части своего заявления глава МИД Ирана.

В ответ на вопрос о вероятности возобновления ядерных переговоров министр отметил, что Иран готов к переговорам, если другая сторона проявит истинное намерение.

«Мы полностью готовы к переговорам. Мы по-прежнему считаем, что окно дипломатии открыто, при условии наличия реальной воли со стороны другой стороны. Если такой воли не будет, естественно, что мы также выберем другой путь», - заключил он.

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