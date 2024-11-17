Иран полностью готов к ядерным переговорам, заявил глава МИД Ирана

«Мы продолжаем следовать нашим политикам и принципам, и с учетом наших интересов формируем свои цели и идеалы», - заявил министр иностранных дел Ирана в вечернем эфире субботы, 16 ноября, во время телевизионной программы, отвечая на вопрос о подходе иранского внешнеполитического ведомства к новой администрации США.

«Наше поведение по отношению к новой администрации США будет определяться их политикой. Для нас важно, какие меры они будут применять на практике», - добавил он.

«Мы ведем себя в отношении МАГАТЭ исключительно профессионально. МАГАТЭ является технической организацией, и оно должно выполнять свои задачи в области техники. Оно не вправе вмешиваться в политическую сферу», - сказал Арагчи, указав на недавнюю поездку генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран.

«Пока Агентство выполняет свои профессиональные обязанности, мы будем продолжать сотрудничество», - подчеркнул иранский дипломат.

«Ведутся обсуждения о том, что Совет управляющих МАГАТЭ может принять резолюцию против Ирана. Если это произойдет, мы предпримем новые меры, которые определенно не вызовут у них радости», - отметил в другой части своего заявления глава МИД Ирана.

В ответ на вопрос о вероятности возобновления ядерных переговоров министр отметил, что Иран готов к переговорам, если другая сторона проявит истинное намерение.

«Мы полностью готовы к переговорам. Мы по-прежнему считаем, что окно дипломатии открыто, при условии наличия реальной воли со стороны другой стороны. Если такой воли не будет, естественно, что мы также выберем другой путь», - заключил он.