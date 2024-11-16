Глава Организации по атомной энергии: мы преодолели исследовательский этап в ядерной сфере

Мохаммад Эслами в субботу на церемонии запуска первого в стране завода по обеззараживанию и обработке сухофруктов на основе технологии плазмы в городе Рефсанджан заявил: "Цикл деятельности в процессе инноваций должен быть способен решать проблемы и отвечать на потребности страны и народа".

Он отметил: "В Организации по атомной энергии одним из главных приоритетов является переход от исследовательской фазы к промышленной, что осуществляется в соответствии со всеобъемлющим планом Организации".

Глава Организации по атомной энергии пояснил: "Сегодня технология плазмы применяется как в плантациях фисташек, так и в обработке урожая, что является важным стратегическим шагом в снижении ущерба для урожая фисташек".