16 нояб. 2024 г., 15:07
Новости ID: 85661141
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Глава Организации по атомной энергии: мы преодолели исследовательский этап в ядерной сфере

16 нояб. 2024 г., 15:07
Новости ID: 85661141
Глава Организации по атомной энергии: мы преодолели исследовательский этап в ядерной сфере

Ганновер, 16 ноября, ИРНА — Глава Организации по атомной энергии заявил, что технология плазмы используется в медицине уже 20 лет, но благодаря усилиям коллег и переходу от исследовательской фазы к промышленной, запушен завод по обеззараживанию сухофруктов.

Мохаммад Эслами в субботу на церемонии запуска первого в стране завода по обеззараживанию и обработке сухофруктов на основе технологии плазмы в городе Рефсанджан заявил: "Цикл деятельности в процессе инноваций должен быть способен решать проблемы и отвечать на потребности страны и народа".

Он отметил: "В Организации по атомной энергии одним из главных приоритетов является переход от исследовательской фазы к промышленной, что осуществляется в соответствии со всеобъемлющим планом Организации".

Глава Организации по атомной энергии пояснил: "Сегодня технология плазмы применяется как в плантациях фисташек, так и в обработке урожая, что является важным стратегическим шагом в снижении ущерба для урожая фисташек".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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