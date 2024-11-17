17 нояб. 2024 г., 17:59
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Папа Римский призвал расследовать генонцид в Газе

17 нояб. 2024 г., 17:59
??????? ID: 85662327
Папа Римский призвал расследовать генонцид в Газе

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — Папа Римский Франциск выступает за проведение расследования событий в секторе Газа на предмет их соответствия определению "геноцид".

Об этом он написал в книге "Надежда никогда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру", которая выйдет на следующей неделе.

"Как говорят некоторые эксперты, то, что происходит в Газе, имеет признаки геноцида, – пишет Папа Римский. – Необходимо тщательно расследовать, соответствует ли это определение формулировкам юристов и международных организаций".

Он отметил сложность гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Сионистский режим отвергает все обвинения в геноциде. Кроме того, МИД израильского режима пока не прокомментировал заявления Папы Римского.

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