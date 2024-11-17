Папа Римский призвал расследовать генонцид в Газе

Об этом он написал в книге "Надежда никогда не разочаровывает. Паломничество к лучшему миру", которая выйдет на следующей неделе.

"Как говорят некоторые эксперты, то, что происходит в Газе, имеет признаки геноцида, – пишет Папа Римский. – Необходимо тщательно расследовать, соответствует ли это определение формулировкам юристов и международных организаций".

Он отметил сложность гуманитарной ситуации в Секторе Газа.

Сионистский режим отвергает все обвинения в геноциде. Кроме того, МИД израильского режима пока не прокомментировал заявления Папы Римского.