Израильские СМИ: "Хезболла" в субботу выпустила 130 ракет и 5 беспилотников по Израилю

Газовая станция «Нейчер», принадлежащая израильской армии и находящаяся на юго-востоке Хайфы, в субботу была впервые атакована ливанским Сопротивлением. Данная база расположена в 40 километрах от границы Ливана и оккупированной Палестины.

Исламское сопротивление в Ливане сообщило, что накануне было проведено в общей сложности 26 операций против Израиля, которые охватывали пограничные районы с Ливаном и глубину оккупированных территорий Палестины.

Вчера портовый город Хайфа, город Акко и его окрестности подверглись тяжелой ракетной атаке со стороны «Хезболлы». В этих городах были слышны звуки взрывов.