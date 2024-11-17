17 нояб. 2024 г., 11:16
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Израильские СМИ: "Хезболла" в субботу выпустила 130 ракет и 5 беспилотников по Израилю

17 нояб. 2024 г., 11:16
Новости ID: 85661791
Израильские СМИ: "Хезболла" в субботу выпустила 130 ракет и 5 беспилотников по Израилю

Тегеран, 17 ноября, ИРНА – Вечером в субботу израильские СМИ признали, что с утра до позднего вечера "Хезболла" нацелилась на север оккупированных палестинских территорий, выпустив 130 ракет и задействовав пять беспилотников.

Газовая станция «Нейчер», принадлежащая израильской армии и находящаяся на юго-востоке Хайфы, в субботу была впервые атакована ливанским Сопротивлением. Данная база расположена в 40 километрах от границы Ливана и оккупированной Палестины.

Исламское сопротивление в Ливане сообщило, что накануне было проведено в общей сложности 26 операций против Израиля, которые охватывали пограничные районы с Ливаном и глубину оккупированных территорий Палестины.

Вчера портовый город Хайфа, город Акко и его окрестности подверглись тяжелой ракетной атаке со стороны «Хезболлы». В этих городах были слышны звуки взрывов.

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