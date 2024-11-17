Иран и Россия провели консультации по вопросам библиотечного сотрудничества

В начале встречи Масуд Ахмадванд, советник по культуре Исламской Республики Иран в России, предоставил разъяснения по вопросам сотрудничества библиотек и центров документов Ирана и России. Ахмадванд выразил благодарность Российской государственной библиотеки за сотрудничество в организации совместных заседаний и обмене информацией о рукописях.

В ходе встречи Масуд Моинипур представил информацию о рукописях, хранящихся в библиотеке и центре документов парламента Ирана. С другой стороны, Вадим Дуда выразил осведомленность о значимости и ценности материалов, находящихся в Библиотеке иранского парламента, и высказал надежду на развитие совместного сотрудничества между двумя библиотеками.

Среди предложений, которые были согласованы сторонами, была организация совместных заседаний по ирановедению, востоковедению и исламоведению.

В заключение стороны пришли к соглашению о продолжении диалога для подписания меморандума между библиотекой парламента Исламской Республики Иран и Российской государственной библиотекой в области исследований, организации совместных заседаний, проведения курсов повышения квалификации, реализации совместных проектов по реставрации, кодикологии и корректировке рукописей.