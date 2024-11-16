Советник Верховного лидера Ирана: мы поддерживаем любое решение Сопротивления Ливана

«Сражения на юге Ливана демонстрируют провал сионистского режима и его иррациональность», - отметил Лариджани в интервью телеканалу "Аль-Маядин".

«В ходе визита в Сирию и Ливан я передал личные послания Великого лидера Исламской революции президенту Сирии Башару Асаду и председателю парламента Ливана Набиху Берри», - сказал иранский дипломат.

По словам Лариджани, основной целью данных посланий являлась поддержка движения Сопротивления и народов Сирии и Ливана.

«"Хезболла" является разумной и логичной организацией, обладающей мудрыми и политически зрелыми руководителями, и мы доверяем их решениям», - подчеркнул советник Верховного лидера Ирана.