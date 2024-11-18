Иран назвал отрицание Великобританией геноцида в секторе Газа «крайне бесчеловечным»

"Заявление британского министра иностранных дел об отрицании геноцида в секторе Газа соответствует политике британского правительства, продолжающей посылать смертоносное оружие и оказывать политическую поддержку геноцидному расистскому режиму, который превратил это правительство в соучастника преступлений Израиля и его международных отношений", сказал Багаи.

«Но что является новым, так это возмутительное отрицание Великобританией продолжающегося показного геноцида», — заявил далее пресс-секретарь, прикрепив к своему посту инфографику, показывающую количество палестинцев, убитых и раненых в Газе с начала израильской войны 7 октября 2023 года.