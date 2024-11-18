Арагчи: подход ЕС к Ирану не имеет под собой никакой правовой, логической или моральной основы

"Президент Украины Владимир Зеленский лично подтвердил, что Иран не поставлял ракеты в Россию", написал Арагчи на своей странице в X.

По его словам, ЕС прибегает к необоснованным предлогам, которые он использовал для введения санкций против национальной авиакомпании Ирана в прошлом месяце, чтобы ввести санкции против IRISL.

"Теперь ЕС использует тот же несуществующий предлог для ракет, чтобы нацелиться и на наши судоходные компании", сказал министр, добавив, что нет никаких правовых, логических или моральных оснований для такого поведения».

Арагчи заявил, что план ЕС ввести санкции против IRISL будет противоречить свободе судоходства как основному принципу морского права, предупредив, что эта мера будет иметь обратный эффект.