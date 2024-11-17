Министр обороны Ирана заявил о значительной и стратегической роли Сирии во внешней политике Ирана

В субботу вечером, 16 ноября, министр обороны Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде во главе делегации прибыл в Дамаск, столицу Сирии, по официальному приглашению своего сирийского коллеги.

В Дамаске, выступая перед журналистами, министр обороны Ирана подчеркнул ключевую роль Сирии во внешней политике Ирана и объявил о предстоящих встречах с сирийскими политическими и военными руководителями для обсуждения вопросов оборонного и военно-безопасного сотрудничества и путей его укрепления.

«Отношения Ирана и Сирии развиваются, и в условиях кризиса мы обеспечиваем взаимную поддержку», - заявил генерал Насирзаде.

«В соответствии с рекомендацией великого лидера Исламской революции, мы готовы поддерживать эту дружественную и стратегическую страну и рассматриваем пути дальнейшего развития (сотрудничества - ред.)», - заключил он.