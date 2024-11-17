17 нояб. 2024 г., 16:41
Journalist ID: 2177
Новости ID: 85662282
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Презизент САР и глава Минобороны Ирана обсудили вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе

17 нояб. 2024 г., 16:41
Новости ID: 85662282
Презизент САР и глава Минобороны Ирана обсудили вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе

Тегеран, 17 ноября. ИРНА — президент САР Башар Асад принял министра обороны Исламской Республики Иран Азиза Насирзаде и сопровождающую его делегацию.

Во время встречи, стороны обсудили вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе, а также расширением сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом.

Президент Сирии подчеркнул, что ликвидация терроризма является региональной и международной ответственностью, поскольку его опасность угрожает всем народам мира.

Министр обороны Ирана, который находится в Дамаске с официальным визитом ранее провел переговоры с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, а также с начальником Генерального штаба армии и ВС генералом Абдель-Каримом Махмудом Ибрагимом.

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