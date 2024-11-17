Презизент САР и глава Минобороны Ирана обсудили вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе

Во время встречи, стороны обсудили вопросы, связанные с обороной и безопасностью в регионе, а также расширением сотрудничества между двумя странами в борьбе с терроризмом.

Президент Сирии подчеркнул, что ликвидация терроризма является региональной и международной ответственностью, поскольку его опасность угрожает всем народам мира.

Министр обороны Ирана, который находится в Дамаске с официальным визитом ранее провел переговоры с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, а также с начальником Генерального штаба армии и ВС генералом Абдель-Каримом Махмудом Ибрагимом.