Второй шаг к созданию Каспийского альянса информационных агентств

Во встрече приняли участие представители информационного агентства Ирана ИРНА, азербайджанского информационного агентства АЗЕРТАДЖ, Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Информационного агентства России ТАСС и Государственного информационного агентства Туркменистана.

Участники, осознавая значимость укрепления многостороннего информационного сотрудничества между ведущими СМИ Каспийского региона, пришли к выводу о целесообразности создания Каспийского альянса информационных агентств.

Представители информационного агентства пяти стран договорились в рабочем порядке провести консультации по разработке положения Альянса, определении времени и места проведения следующей встречи, а также разработке формата информационного сотрудничества в рамках Альянса.

На этой встрече директор по международным связям информационного агентства ИРНА Исламской Республики Иран Заман Резахани, подчеркнув необходимость укрепления медиа-сотрудничества между соседями, назвал создание Каспийского альянса информационных агентств шагом к сближению народов и укреплению отношений между государствами региона.