Генеральный директор ИРНА: голос сопротивления не будет заглушен

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Мученик-муджахид Мохаммед Афиф, пресс-секретарь славного Ливанского движения исламского сопротивления "Хезболла" и громкий голос стойкости против сионистских оккупантов, в результате последней террористической операции Израиля осуществил свою давнюю мечту о мученичестве и встрече с Аллахом. Данная террористическая операция является другим примером продолжающейся политики открытого государственного терроризма Израиля. Она также отражает борьбу сионистских преступников против истины и её защитников в средствах массовой информации. Политика, в рамках которой более 210 журналистов и медиаактивистов стали жертвами целенаправленных убийств в ходе кровавой войны в Газе, все больше привлекала внимание мирового сообщества.

Нет сомнений в том, что эти убийства и преступления не заглушат голос сопротивления. Пока оккупация и преступления продолжаются, сопротивление оккупации также будет продолжаться, а защитники истины и осведомленности, а также честные журналисты будут отражать голос сопротивления.

Подчеркивая необходимость солидарности всех журналистов и средств массовой информации мира в поддержке представителей медиа против государственного терроризма сионистских преступников, поздравляю и выражаю соболезнования в связи с мученической смертью дорогого брата, муджахида на пути Бога, Мохаммеда Афифа, его уважаемой семье и ценным соратникам и друзьям в ливанской «Хезболле».

Я прошу Всемогущего Бога даровать ему милость и благословение, а всем его родственникам — терпение, вознаграждение и успех в продолжении его славного пути.