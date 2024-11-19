Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания

"Гарантированное сдерживание потенциального противника от агрессии против Российской Федерации и (или) ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов. Сдерживание агрессии обеспечивается всей совокупностью военной мощи Российской Федерации, включая ядерное оружие", — говорится в документе.

В Основах госполитики указаны характеристики ядерного сдерживания и приведены условия перехода России к использованию ядерного оружия:

госполитика в области ядерного сдерживания носит оборонительный характер;

Россия рассматривает ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой;

сдерживание потенциального противника от агрессии против России и ее союзников относится к числу высших государственных приоритетов;

Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против себя или Белоруссии, если создается критическая угроза территориальной целостности;

агрессия любого государства из состава военной коалиции против России или ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции в целом;

агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение;

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на использование против нее или союзников оружия массового поражения;

Россия осуществляет ядерное сдерживание против потенциального противника: государств, блоков и союзов, рассматривающих Россию как противника.

Также в документе раскрывается суть ядерного сдерживания:

госполитика по ядерному сдерживанию направлена на поддержание потенциала ядерных сил на достаточном для ядерного сдерживания уровне;

неопределенность для потенциального противника масштаба и места применения ядерных сил отнесено к принципам ядерного сдерживания;

ядерное сдерживание направлено на обеспечение понимания потенциальным противником неотвратимости возмездия в случае агрессии против России;

госполитика в области ядерного сдерживания при военном конфликте гарантирует прекращение военных действий на приемлемых для России условиях;

поддержание постоянной готовности выделенной части сил ядерного сдерживания к применению отнесено к принципам ядерного сдерживания России.

Россия предпринимает все необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы;

размещение в космосе противником средств ПРО является опасностью, для нейтрализации которой осуществляется ядерное сдерживание;

централизация управления ядерными силами, которые в том числе находятся за пределами территории России, отнесена к принципам ядерного сдерживания;

ядерное сдерживание обеспечивается наличием у Вооруженных сил России сил и средств, способных ядерным оружием нанести неприемлемый ущерб противнику.