Отправка гуманитарной помощи в Ливан и Сирию

18 ноября 2024 года Организация по оказанию помощи и спасению Красного Полумесяца отправила в Ливан и Сирию 220 тонн гуманитарной помощи. Помимо продуктов питания, груз включает в себя необходимые медикаменты.
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