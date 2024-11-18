Отправка гуманитарной помощи в Ливан и Сирию

18 ноября 2024 года Организация по оказанию помощи и спасению Красного Полумесяца отправила в Ливан и Сирию 220 тонн гуманитарной помощи. Помимо продуктов питания, груз включает в себя необходимые медикаменты.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 нояб. 2024 г., 18:14

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