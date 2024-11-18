Багаи: Израиль не достоин присутствия на международных форумах

Эсмаил Багаи, представитель МИД, на еженедельном брифинге для журналистов в понедельник, 28 ноября, прокомментировал ядерные угрозы Израиля в адрес Ирана: «существует резолюция 533, запрещающая любые угрозы или применение силы против иранских ядерных объектов, и Совет Безопасности ООН обязан вмешаться».

Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен занять твёрдую позицию (юридический аспект), а с политической точки зрения, регион давно знаком с нарушением права со стороны Израиля.

В ответ на вопрос о присутствии израильской делегации в Баку на саммите COP29, Бакаи заявил: «режим, не разделяющий принципы и цели ООН и мирного сосуществования в международном сообществе, а само существование которого является агрессией против целого народа, не имеет права находиться на международных форумах. В Организации исламского сотрудничества уже начаты инициативы против присутствия Израиля, что свидетельствует о том, что мировое сообщество пришло к выводу о недопустимости его участия в международных мероприятиях».

Багаи добавил, что Специальный докладчик ООН по правам человека призвал страны коллективно запретить членство Израиля в ООН. Таким образом, присутствие этого режима на международных форумах, призванных обсуждать международные проблемы, нецелесообразно. Иран приветствует присоединение других стран к этой кампании.

По поводу недавней поездки Али Лариджани в Сирию и Ливан, Багаи сказал: «поездка г-на Лариджани демонстрирует использование всех возможностей страны для продвижения целей дипломатии. Она подтвердила решительную поддержку Ираном Сирии и Ливана перед лицом продолжающейся агрессии Израиля».

Представитель МИД подчеркнул, что любые недружественные действия, направленные против иранского народа и интересов Ирана, останутся без ответа. Поскольку украинские власти сами признали необоснованность заявлений о передаче ракет из Ирана в Россию, следовало бы ожидать пересмотра европейскими странами своих предыдущих утверждений. Однако, похоже, некоторые европейские страны настаивают на своей позиции.