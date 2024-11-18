18 нояб. 2024 г., 12:47
Новости ID: 85663111
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Багаи: Израиль не достоин присутствия на международных форумах

18 нояб. 2024 г., 12:47
Новости ID: 85663111
Багаи: Израиль не достоин присутствия на международных форумах

Тегеран, 18 ноября, Ирана – В ответ на вопрос о присутствии израильской делегации в Баку на саммите COP29, представитель МИД Ирана заявил, что режим, не разделяющий принципы и цели ООН, не стремящийся к мирному сосуществованию в международном сообществе, а само существование которого представляет собой посягательство на права целого народа, вообще не достоин присутствия на международных форумах.

Эсмаил Багаи, представитель МИД, на еженедельном брифинге для журналистов в понедельник, 28 ноября,  прокомментировал ядерные угрозы Израиля в адрес Ирана:  «существует резолюция 533, запрещающая любые угрозы или применение силы против иранских ядерных объектов, и Совет Безопасности ООН обязан вмешаться».

Он подчеркнул, что Совет Безопасности ООН должен занять твёрдую позицию (юридический аспект), а с политической точки зрения, регион давно знаком с нарушением права со стороны Израиля.

В ответ на вопрос о присутствии израильской делегации в Баку на саммите COP29, Бакаи заявил:  «режим, не разделяющий принципы и цели ООН и мирного сосуществования в международном сообществе, а само существование которого является агрессией против целого народа,  не имеет права находиться на международных форумах.  В Организации исламского сотрудничества уже начаты инициативы против присутствия Израиля, что свидетельствует о том, что мировое сообщество пришло к выводу о недопустимости его участия в международных мероприятиях».

Багаи добавил, что Специальный докладчик ООН по правам человека призвал страны коллективно запретить членство Израиля в ООН.  Таким образом, присутствие этого режима на международных форумах, призванных обсуждать международные проблемы, нецелесообразно.  Иран приветствует присоединение других стран к этой кампании.

По поводу недавней поездки Али Лариджани в Сирию и Ливан, Багаи сказал:  «поездка г-на Лариджани демонстрирует использование всех возможностей страны для продвижения целей дипломатии.  Она подтвердила решительную поддержку Ираном Сирии и Ливана перед лицом продолжающейся агрессии Израиля».

Представитель МИД подчеркнул, что  любые недружественные действия, направленные против иранского народа и интересов Ирана, останутся без ответа.  Поскольку украинские власти сами признали необоснованность заявлений о передаче ракет из Ирана в Россию, следовало бы ожидать пересмотра европейскими странами своих предыдущих утверждений. Однако, похоже, некоторые европейские страны настаивают на своей позиции.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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