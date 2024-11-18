Второй этап фестиваля бокса среди юниоров и детей младшего возраста

Второй этап фестиваля бокса среди юниоров и детей младшего возраста состоялся в воскресенье в Тегеране с участием 148 боксеров.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 нояб. 2024 г., 17:04

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