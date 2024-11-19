Арагчи: Иран оставляет за собой право ответить на нападение сионистского режима

Выступая на собрании командиров и офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во вторник, Арагчи сказал, что для предотвращения войны необходимо «четко заявить о своей силе и готовности и показать, что вы готовы сражаться».

«То, что предотвращает войну, — это на самом деле готовность к войне, и следует отметить, что если в ситуации, когда существует угроза войны, проявляется малейший признак страха, вы фактически навязываете войну себе», — заявил он.

Он также сказал, что Иран оставляет за собой право ответить на последний акт агрессии Израиля против страны и будет действовать в подходящее время и так, как сочтет нужным.

Министр иностранных дел сказал, что операции КСИР «Правдивое обещание 1 и «Правдивое обещание 2» были защитной реакцией Ирана на предыдущие акты агрессии, совершенные сионистским режимом.

«Мы официально объявили международному сообществу, что недавняя агрессия сионистского режима является новой агрессией и заслуживает ответа», — сказал он.

По словам Арагчи, Иран действовал расчетливо и спокойно в течение последних 12 месяцев или около того, чтобы избежать расширения войны.

Однако он утверждал, что важно реагировать на акты агрессии израильского режима, чтобы они не пришли к выводу, что могут избежать наказания за нападение на Исламскую Республику.

За последние несколько месяцев Израиль нанес удар по дипломатической миссии Ирана в Сирии, убил бывшего лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране, убил генерального секретаря Хезболлы Хасана Насраллу и высокопоставленного иранского генерала в Бейруте, а также нанес прямой авиаудар по трем иранским провинциям.

Иран, со своей стороны, до сих пор провел две крупные ответные операции против режима Тель-Авива, заявив, что он оставляет за собой право отвечать на преступные действия режима, которые нарушают национальную безопасность и территориальную целостность страны.