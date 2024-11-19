ООН: с прошлого года Израиль атаковал 136 медицинских объектов в Ливане

«Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с октября прошлого года в Ливане произошло 136 атак на медицинские центры, что привело к смерти 212 сотрудников, из которых 70 человек были убиты всего за прошедшую неделю», - заявил в понедельник, 18 ноября, официальный представитель генсека ООН.

«Согласно заявлению Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), мирные жители, сотрудники гуманитарных организаций и медицинский персонал Ливана по-прежнему страдают от нарастающих атак, происходящих по всей территории страны», - добавил Дюжаррик.