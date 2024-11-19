19 нояб. 2024 г., 09:34
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Новости ID: 85663916
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ООН: с прошлого года Израиль атаковал 136 медицинских объектов в Ливане

19 нояб. 2024 г., 09:34
Новости ID: 85663916
ООН: с прошлого года Израиль атаковал 136 медицинских объектов в Ливане

Нью-Йорк, 19 ноября, ИРНА – С октября 2023 года режим Израиля атаковал 136 медицинских центров в Ливане, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Как утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), с октября прошлого года в Ливане произошло 136 атак на медицинские центры, что привело к смерти 212 сотрудников, из которых 70 человек были убиты всего за прошедшую неделю», - заявил в понедельник, 18 ноября, официальный представитель генсека ООН.

«Согласно заявлению Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), мирные жители, сотрудники гуманитарных организаций и медицинский персонал Ливана по-прежнему страдают от нарастающих атак, происходящих по всей территории страны», - добавил Дюжаррик.

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