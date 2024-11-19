Санкции, введенные ЕС и Англией против Ирана – проявление системного нарушения прав человека

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что новые санкции Европейского Союза и Англии против ряда физических и юридических лиц Ирана, включая компания «Судоходные линии Исламской Республики Иран» (IRISL), под предлогом ложных обвинений в поставках баллистических ракет в Россию, являются недопустимыми и нарушают нормы международного права, а также обязательства ЕС и Англии по Соглашению о совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

Иранский дипломат, указав на признание президента Украины о том, что иранские баллистические ракеты не были отправлены в Россию, в очередной раз опроверг обвинения, выдвинутые Европейским Союзом и Англией касательно поставок ракет от Ирана к России. «Действия Европейского Союза и Англии по введению санкций против Ирана под этим предлогом абсолютно не оправданы и лишены всякой легитимности, а также законных или логических оснований», - сказал Багаи.

Официальный представитель дипведомства подчеркнул, что санкции Европейского Союза и Англии против Ирана, особенно санкции, введенные против гражданской авиации и компании «Судоходные линии Исламской Республики Иран», которые затрагивают интересы и основные права иранцев, являются ярким примером систематического нарушения прав человека и влекут международную ответственность для тех, кто инициировал и разработал эти санкции.