МИД Ирана: все попытки оказания максимального давления на Иран приведут к провалу

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью британской газете Financial Times, подчеркнув готовность Ирана к переговорам с администрацией Дональда Трампа, предупредил о провале любых попыток Вашингтона возобновить политику максимального давления и добиться уступок от Ирана.

«Соглашение о всеобъемлющем совместном плане действий (СВПД) может по-прежнему служить основой для переговоров, - отметил иранский дипломат. - Мы неоднократно заявляли, что готовы возобновить свои обязательства, если другие стороны сделают то же самое».

«Мы выступаем за проведение переговоров. Однако кто стал причиной их провала в прошлом? Это было правительство Трампа, которое не желало вести переговоры», - добавил он.

Тахт-Раванчи далее отметил, что если Трамп снова примет жесткий подход, максимальное давление столкнется с максимальным сопротивлением.