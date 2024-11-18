18 нояб. 2024 г., 12:29
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МИД Ирана: все попытки оказания максимального давления на Иран приведут к провалу

18 нояб. 2024 г., 12:29
Новости ID: 85663082
МИД Ирана: все попытки оказания максимального давления на Иран приведут к провалу

Тегеран, 18 ноября, ИРНА – В интервью газете Financial Times замглавы МИД Ирана заявил, что Тегеран готов к переговорам с администрацией США, подчеркнув, что любые попытки максимального давления на Иран потерпят неудачу.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи в интервью британской газете Financial Times, подчеркнув готовность Ирана к переговорам с администрацией Дональда Трампа, предупредил о провале любых попыток Вашингтона возобновить политику максимального давления и добиться уступок от Ирана.

«Соглашение о всеобъемлющем совместном плане действий (СВПД) может по-прежнему служить основой для переговоров, - отметил иранский дипломат. - Мы неоднократно заявляли, что готовы возобновить свои обязательства, если другие стороны сделают то же самое».

«Мы выступаем за проведение переговоров. Однако кто стал причиной их провала в прошлом? Это было правительство Трампа, которое не желало вести переговоры», - добавил он.

Тахт-Раванчи далее отметил, что если Трамп снова примет жесткий подход, максимальное давление столкнется с максимальным сопротивлением.

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