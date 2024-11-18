В Джебалии на севере сектора Газа погибли 30 израильских военнослужащих

В ходе боев в Джебалии на севере сектора Газа с 5 октября 2024 года погибло 30 израильских офицеров и военнослужащих.

Недавно армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих, включая капитана из бригады Кифира, в боях на севере сектора Газа.

Этими военнослужащими были капитан Йогев Бази и Ноам Итан из сил батальона Нахшон, входящего в состав бригады Кифира.

Согласно сообщению, еще один израильский военнослужащий получил тяжелые ранения в этих столкновениях.

Израильские источники сообщили, что Йогев Бази является племянником Гади Айзенкота, бывшего министра обороны Израиля.