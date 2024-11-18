18 нояб. 2024 г., 15:32
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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В Джебалии на севере сектора Газа погибли 30 израильских военнослужащих

18 нояб. 2024 г., 15:32
??????? ID: 85663381
В Джебалии на севере сектора Газа погибли 30 израильских военнослужащих

Тегеран, 18 ноября, ИРНА - Новостные источники сообщают, что за последние недели в Джебалии на севере сектора Газа погибли 30 израильских офицеров и военнослужащих.

В ходе боев в Джебалии на севере сектора Газа с 5 октября 2024 года погибло 30 израильских офицеров и военнослужащих.

Недавно армия Израиля сообщила о гибели двух военнослужащих, включая капитана из бригады Кифира, в боях на севере сектора Газа.

Этими военнослужащими были капитан Йогев Бази и Ноам Итан из сил батальона Нахшон, входящего в состав бригады Кифира.

Согласно сообщению, еще один израильский военнослужащий получил тяжелые ранения в этих столкновениях.

Израильские источники сообщили, что Йогев Бази является племянником Гади Айзенкота, бывшего министра обороны Израиля.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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