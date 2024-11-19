19 нояб. 2024 г., 15:44
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Ответ на агрессию Израиля будет сокрушительным

19 нояб. 2024 г., 15:44
??????? ID: 85664498
Ответ на агрессию Израиля будет сокрушительным

Тегеран, 19 ноября. ИРНА — Ответ Ирана на агрессию Израиля будет сокрушительным, который вызовет удивление у отвратительного сионистского режима.

Об этом заявил заместитель командующего подрозделением Ансар ар-Реза Корпуса стражей исламской революции провинции Южный Хорасан Алиреза Юсефи.

"В ответ на нападение Израиля на страну Верховный лидер заявил, что они совершили просчет и до сих пор не имеют правильной оценки возможностей Ирана в сфере обороны и безопасности, поэтому им следует объяснить эту власть и полномочия", сказал Юсефи.

По его словам, сегодня страна достигла сдерживания в вопросах обороны и безопасности, и если противник намеревается атаковать границы страны, он получит сокрушительный ответ.

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