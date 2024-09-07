Торговый баланс свободной экономической зоны Кешм превысил 350 млн долларов

Амир Али Давуд в субботу заявил, что торговый баланс таможни Кешма в прошлом году достиг 313 миллионов 319 тысяч 437 долларов, а 37 миллионов 617 тысяч 423 доллара относятся к торговому балансу первых пяти месяцев этого года.

Директор таможни Организации свободной экономической зоны Кешма пояснил, что за этот период стоимость долларовых реэкспортных товаров из Кешма достигла 113 миллионов 224 тысяч 760 долларов, из которых более 105 миллионов долларов относятся к прошлому году, а еще 7 миллионов 549 тысяч долларов - к первым пяти месяцам этого года.

Красивый остров Кешм, расположенный напротив Ормузского пролива, является входным каналом в Персидский залив и Оманское море.