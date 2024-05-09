Первый иранский быстроходный противопожарный теплоход присоединился к флоту Кешма

Этот теплоход длиной 12,50 метра и шириной 3,50 метра, способен плавать на мелководных и прибрежных водах с небольшой высотой волн, и является первым местным быстроходным противопожарным теплоходом, спроектированным и построенным иранскими специалистами

Учитывая важность обеспечения безопасности и пожаротушения в рыболовных и торговых портах острова Кешм, этот быстроходный противопожарный теплоход полностью был спроектирован и построен иранскими специалистами.

Следует отметить, что этот быстроходный противопожарный теплоход присоединился к флоту осторва после проведения практических испытаний. Он способен в кратчайшие сроки ликвидировать пожар в случае возникновения чрезвычайных происшествий.