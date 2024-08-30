Пезешкиян поздравил короля и премьер-министра Малайзии с Национальным днем

Согласно сообщению пресс-службы правительства Ирана, президент Исламской Республики Иран Масъуд Пезешкиян в отдельных посланиях поздравил короля и премьер-министра, а также народ Малайзии с Национальным днем этой страны.

В поздравительном послании по случаю Национального дня Малайзии его величеству султану Ибрагиму ибн Искандару, королю этой страны, президент заявил: "Я уверен, что братские отношения между Исламской Республикой Иран и Малайзией будут и впредь способствовать укреплению и сплоченности исламской уммы".

Он также в своем поздравительном послании премьер-министру Малайзии Датук Сери Анвару Ибрагиму выразил уверенность, что в свете общих исламских, культурных, экономических и политических связей двух стран дружественные отношения будут и дальше развиваться и укрепляться в интересах обеих сторон и всей исламской уммы.