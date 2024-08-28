Сотрудничество Ирана и Туркменистана имеет давнюю историческую традицию: Президент Туркменистан

Гурбангулы Бердымухамедов на совместной пресс-конференции с Масъудом Пезешкияном, сказал: "Прежде всего, мы благодарим и ценим теплый прием и гостеприимство уважаемого президента на благословенной земле Исламской Республики Иран".

Он добавил: "Мы всегда придаем большое значение сотрудничеству с иранскими братьями, это сотрудничество имеет давнюю историческую традицию, и мы всегда стремимся расширять его еще больше. Как сказал мой брат господин Пезешкиян, эти переговоры проходили в атмосфере дружбы и братства и привели к подписанию нескольких соглашений о сотрудничестве".

Он сказал: "Я особенно благодарен иранским братьям, потому что Туркменистан - единственная страна, которая дважды была признана нейтральной в Генеральной Ассамблее ООН, и в этом признании нейтралитета Иран сыграл очень важную роль, поэтому мы полностью благодарны за это сотрудничество с Ираном".

Национальный лидер Туркменистана заявил, что на переговорах обсуждались некоторые крупные вопросы и проекты, такие как газ, энергетика, электричество, дороги и транспорт, и выразил надежду, что их результаты будут положительными для реализации проектов. Он также сообщил, что было достигнуто соглашение о передаче дальнейшего сотрудничества в совместную комиссию, чтобы они могли следить за реализацией проектов.

Национальный лидер Туркменистана, подчеркивая широкое сотрудничество Ирана и Туркменистана, пригласил Пезешкияна принять участие в мероприятиях, посвященных годовщине поэта Махтумкули Фраги в этой стране.