30 авг. 2024 г., 16:24
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян поздравил Кыргызстан с годовщиной независимости

30 авг. 2024 г., 16:24
??????? ID: 85583233
Пезешкиян поздравил Кыргызстан с годовщиной независимости

Тегеран, 30 августа, ИРНА - Президент Исламской Республики Иран в своем послании поздравил президента Кыргызской Республики, дружественной и братской страны, с годовщиной независимости этой страны.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Ирана, Масъуд Пезшкиян, президент Исламской Республики Иран, в послании к Садыру Жапарову, президенту Кыргызстана, поздравил с наступлением годовщины независимости этой страны.

В этом послании он отметил: "Я убежден, что отношения, основанные на взаимном уважении между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой, будут и дальше укрепляться и развиваться на благо народов двух стран".

Президент далее добавил: "В правительстве 14-созыва Исламской Республики Иран развитие сотрудничества с соседними и региональными странами является приоритетом внешней политики".

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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