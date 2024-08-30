Пезешкиян поздравил Кыргызстан с годовщиной независимости

Согласно сообщению пресс-службы правительства Ирана, Масъуд Пезшкиян, президент Исламской Республики Иран, в послании к Садыру Жапарову, президенту Кыргызстана, поздравил с наступлением годовщины независимости этой страны.

В этом послании он отметил: "Я убежден, что отношения, основанные на взаимном уважении между Исламской Республикой Иран и Кыргызской Республикой, будут и дальше укрепляться и развиваться на благо народов двух стран".

Президент далее добавил: "В правительстве 14-созыва Исламской Республики Иран развитие сотрудничества с соседними и региональными странами является приоритетом внешней политики".