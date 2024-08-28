Встреча национального лидера Туркменистана и сопровождающей делегации с Лидером революции

Гурбангулы Бердымухамедов, национальный лидер Туркменистана, и сопровождающая делегация встретились сегодня в среду с Аятоллой Хаменеи, Верховным Лидером исламской революции.

Национальный лидер Туркменистана, который прибыл в Тегеран в первые часы среды также встретился и провел переговоры с Президентом страны Масъудом Пезешкияном.

На совместной пресс-конференции с Гурбангулы Бердымухамедовым, национальным лидером Туркменистана, Масъуд Пезешкиян сказал: "Были подписаны стратегические соглашения между нами и Туркменистаном, и мы надеемся, что эти связи и соглашения приведут к расширению сотрудничества между нами в других областях сотрудничества".