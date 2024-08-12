12 авг. 2024 г., 19:14
??????? ID: 85566316
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Команда по школьной робототехнике Ирана стала вице-чемпионом мира

12 авг. 2024 г., 19:14
??????? ID: 85566316
Команда по школьной робототехнике Ирана стала вице-чемпионом мира

Тегеран, 12 августа, ИРНА - Национальная команда по школьной робототехнике Ирана в возрастной категории от 7 до 17 лет по итогам итогового учета завоевала титул вице-чемпиона мира.

Национальная команда по школьной робототехнике Ирана в возрасте от 7 до 17 лет продемонстрировала лучшие результаты на мировых соревнованиях в Пекине по сравнению с предыдущим турниром и смогла добиться второго места в командном зачете (technical Report), как и в предыдущий раз.

В этих соревнованиях национальная команда школьной робототехники Ирана в возрасте до 17 лет состояла из 48 одаренных учеников, разбитых на 16 команд по три человека, которые участвовали в пяти лигах: регби, футболе, сумо, креативности и общем зачете.

В этих соревнованиях первое место заняла команда Китая, второе место — Ирана, а третье — Румыния.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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