В МУС поданы три новых жалобы против израильского режима

Сегодня команда международных юристов и адвокатов отправится в город Гаагу (Нидерланды), чтобы представить эти три жалобы.

Первая жалоба касается преступления в лагере Нусейрат в центре сектора Газа, совершенного израильской армией 8 июня. В результате этого преступления погибли 274 человека и пострадали 698. Израильский режим, под предлогом освобождения 4 пленных у Сопротивления, жестоко бомбардировал сотни невинных мирных жителей.

Вторая жалоба касается убийства главы отделения ортопедии в больнице Аль-Шифа в Газе Аднана Аль-Барша. Израильский режим арестовал его в январе текущего года, когда он находился в больнице "Аль-Ауда" и помогал другим врачам. В итоге, Клуб поддержки палестинских заключенных сообщил, что этот врач погиб под пытками оккупационных сил Израиля.

Третья жалоба касается преступления, связанного с пытками главы больницы Аль-Шифа Мухаммада Абу Салимы сионистскими военными. Он был арестован более чем на 7 месяцев и подвергался жестоким пыткам и унизительному обращению. Израильские военные просили его рассказать на видео, что Сопротивление Палестины превратило больницу в военный гарнизон и комнаты для военных действий. Однако этот врач отказался это сделать.