Иранский тхэквондист Салими выиграл золото Олимпиады-2024

В последний день соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх 2024 в Париже, иранец Ариан Салими в весовой категории свыше 80 кг встретился с 21-летним британским спортсменом Каденом Каннингэмом, обладателем золотой медали чемпионата Европы. Салими одержал победу над своим соперником со счетом 2:1 и завоевал золотую медаль.

Иранская команда по тхэквондо продемонстрировала замечательные результаты, завоевав четыре медали.

Ранее три иранских тхэквондиста завоевали медали. Мобина Нематзаде завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 49 кг. Нахид Киани и Мехран Бархурдари завоевали серебряные медали в весовых категориях до 57 кг и до 80 кг соответственно.