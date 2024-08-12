Пезешкиян: согласно международным нормам, право на ответ агрессору застраховано

Во время телефонного разговора с новым президентом Ирана Масъудом Пезешкияном государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал Тегеран к “диалогу, переговорам и миру”.

Согласно заявлению Ватикана, Паролин выразил “серьезную обеспокоенность Папы Римского по поводу происходящего в Западной Азии, подтвердив необходимость любыми способами избегать расширения очень серьезного конфликта и предпочитая вместо этого диалог, переговоры и мир”.

После недавнего террористического акта сионистского режима, в результате которого погибли высокопоставленный командир "Хезболла" Фуад Шокр в Ливане и лидер ХАМАС Исмаил Хания, когда он отправился в Иран для участия в церемонии приведения к присяге Масъуда Пезешкияна, сионисты опасаются реакции Ирана и групп сопротивления в регионе.

Хотя статистика показывает, что около 40 000 палестинцев, в основном женщин и детей, погибли в Газе, Ватикан предоставил Израилю право на самооборону и попросил ХАМАС освободить израильских заключенных.