12 авг. 2024 г., 18:16
Новости ID: 85566284
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Пезешкиян: согласно международным нормам, право на ответ агрессору застраховано

12 авг. 2024 г., 18:16
Новости ID: 85566284
Пезешкиян: согласно международным нормам, право на ответ агрессору застраховано

Тегеран, 12 августа, ИРНА - Президент, подчеркивая принципиальные позиции Исламской Республики Иран в избегании войны и содействии мировому миру и безопасности, заявил, что действия сионистского режима по уничтожению женщин и детей, а также преступный акт этого режима в отношении убийства гостя страны противоречат всем человеческим и юридическим принципам.

Во время телефонного разговора с новым президентом Ирана Масъудом Пезешкияном государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин призвал Тегеран к “диалогу, переговорам и миру”.

Согласно заявлению Ватикана, Паролин выразил “серьезную обеспокоенность Папы Римского по поводу происходящего в Западной Азии, подтвердив необходимость любыми способами избегать расширения очень серьезного конфликта и предпочитая вместо этого диалог, переговоры и мир”.

После недавнего террористического акта сионистского режима, в результате которого погибли высокопоставленный командир "Хезболла" Фуад Шокр в Ливане и лидер ХАМАС Исмаил Хания, когда он отправился в Иран для участия в церемонии приведения к присяге Масъуда Пезешкияна, сионисты опасаются реакции Ирана и групп сопротивления в регионе.

Хотя статистика показывает, что около 40 000 палестинцев, в основном женщин и детей, погибли в Газе, Ватикан предоставил Израилю право на самооборону и попросил ХАМАС освободить израильских заключенных.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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