Боррель призвал ввести санкции против министров ультраправого кабинета Нетаньяху

Боррель написал в своем сообщении в социальной сети «X» (бывший Twitter): «В то время как мир надавливает на прекращение огня в Газе, Итамар Бен Гвир призывает сократить поставки топлива и помощь гражданским лицам в Газе».

Он добавил: «Также мрачные высказывания Бецалэля Смотрича являются провокацией к совершению военных преступлений. Санкции должны быть в повестке дня Европейского Союза».

Ответственный за внешнюю политику Европейского Союза подчеркнул: «Я призываю Израиль явно дистанцироваться от этих провокаций к совершению военных преступлений и добросовестно участвовать в переговорах о немедленном прекращении огня».

Боррель ранее уже заявлял: «Создание голода среди гражданских лиц является военным преступлением, а заявление Смотрича - это унижение международного права и основных человеческих принципов».

Раньше министр финансов израильского режима в своих высказываниях сказал: «Никто не хочет, чтобы 2 миллиона граждан Газы погибли или были держаны в голоде, но, тем не менее, это может быть справедливым и моральным до тех пор, пока не вернутся наши пленники».