Великобритания, Германия и Франция призвали Иран воздержаться от нападения на израильский режим

По данным Reuters, Великобритания в совместном заявлении с Францией и Германией, которое было опубликовано британским правительством в понедельник, призвала Иран воздержаться от нападения на израильский режим.

В заявлении говорится, что война должна быть прекращена сейчас, и все израильтяне, которые все еще находятся в плену, должны быть освобождены. Кроме того, в документе подчеркивается, что жители сектора Газа нуждаются в немедленной и беспрепятственной доставке и распределении гуманитарной помощи.

Волнение и психологическое напряжение израильского режима усиливаются с каждым днем из-за неизбежного ответа Ирана на убийство Исмаила Хании и реакции ливанского исламского Сопротивления на убийство Фуада Шукра.

Армейское радио Израиля признало, что после убийства в Тегеране Хании среди израильтян царит атмосфера ожидания, страха и ужаса, и они с тревогой ждут ответа на эту террористическую операцию.