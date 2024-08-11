Израиль не может компенсировать стратегические неудачи после операции «Буря Аль-Аксы»

"Массовые и ужасающие убийства палестинцев в любом месте и в любое время показали всему миру террористическую природу сионистского режима и истинное лицо антигуманных сторонников этого жестокого режима, а также ложь правозащитных лозунгов США и ряда европейских претендентов", написал Канаани на своей странице в X.

"Конечно, несмотря на эти преступления и массовую резню палестинцев, стратегические неудачи сионистского режима после операции «Буря Аль-Аксы»никогда не будут компенсированы", подчеркнул он.

По его словам, растущая жестокость сионистского режима, которая происходит при прямой и всесторонней поддержке Соединенных Штатов и некоторых западных стран, является признаком страха этого фальшивого режима перед опасностью краха и дезинтеграции.

При этом он подчеркнул, что победа в этой неравной битве принадлежит самобытному, историческому и укорененному народу Палестины.