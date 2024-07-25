Иран: Мы надеемся как можно скорее увидеть подписание соглашения о прочном мире в Йемене

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, приветствовал заявление Гранберга, представителя Генерального секретаря ООН по Йемену, относительно достигнутого в Йемене соглашения о возобновлении авиарейсов из аэропорта Саны и решении финансовых и банковских проблем по всей стране.

Канани подчеркнул, что Исламская Республика Иран считает любое соглашение, которое приведет к снижению экономического давления и снятию морской, воздушной и наземной блокады Йемена, выгодным для йеменского народа и считает это фактором стабильности и безопасности в этой стране.

Официальный представитель Министерства иностранных дел также, ссылаясь на принципиальную политику Исламской Республики Иран по разрешению региональных кризисов через диалог, выразил надежду, что «мы как можно скорее увидим подписание соглашения о прочном мире в Йемене».