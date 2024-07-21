Задержка в наказании агрессора не имеет места в словаре йеменского народа: Ансараллах

Хизам аль-Асад в интервью ИРНА заявил: «Йеменский народ и вооруженные силы не привыкли откладывать наказание агрессора с помощью таких выражений, как "за нами сохраняется право ответа"».

Он подчеркнул, что ответ на «глупость» сионистского режима в нападении на территорию Йемена будет даваться как на внутреннем, так и на внешнем направлениях, и удары йеменских вооруженных сил достигнут как глубины этого режима, так и его интересов внутри и за пределами Палестины.

Старший представитель йеменского движения "Ансараллах" заявил, что сионистский враг, поджигая топливные резервуары и создавая большой огонь и столбы дыма, стремился показать сионистским поселенцам мнимую победу, но в результате нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре и электростанции порта "Ходейда" раскается в этом действии.

Аль-Асад подчеркнул, что этот шаг сионистского режима не только не является военным достижением и победой, но и со временем покажет, что он раскаивается в этом деянии, и это станет еще одной победой для йеменского народа.

Он сказал, что сообщники, сторонники и покровители сионистского режима в регионе и за его пределами будут наказаны в зависимости от их соучастия и роли в преступлениях этого режима - будь то пролет самолетов сионистского режима через их воздушное пространство, обеспечение топливом для этих самолетов или предоставление любой другой помощи.