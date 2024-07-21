Воздушная атака коалиции США-Великобритании на Йемен

Самолеты коалиции США-Великобритании бомбили район Бахайс в городе Мидди на западе провинции Хаджа на северо-западе Йемена.

СМИ, связанные с йеменским движением "Ансараллах", также сообщили, что истребители коалиции нанесли четыре авиаудара по региону Рас-Иса в провинции Аль-Ходейда.

Вышеупомянутые атаки коалиции США и Великобритании на территорию Йемена произошли менее чем через 24 часа после жестокого авиаудара самолетов израильского режима по районам в порту Аль-Ходейда на западе Йемена, в результате чего, как сообщило сегодня министерство здравоохранения законного правительства Йемена в своем заявлении, число жертв израильской агрессии в провинции Аль-Ходейда увеличилось до 6 погибших, 3 пропавших без вести и 83 раненых.

В этой связи генерал-майор Яхъя Сари, официальный представитель вооруженных сил Йемена, подчеркнул, что ответ на это преступление будет решительным, масштабным и болезненным для сионистов.