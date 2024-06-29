Выставка «Элькомп 27» под девизом «Все вместе для цифровой экономики» стартовала в Тегеране

27-я выставка «Элькомп» под лозунгом «Все вместе для цифровой экономики» сегодня утром началась с участием министра связи и активных участников сферы связи и технологий страны на территории постоянной выставки в Тегеране и будет продолжаться до 1 июля.

На этой выставке стартап-компании и активные компании в этой области будут присутствовать вместе, чтобы помочь развитию цифровой экономики страны.

Россия, Южная Корея, Германия, Тайвань, Сирия, Китай, Пакистан и Турция являются некоторыми из стран, участвующих в этом цикле выставки.

Более 500 компаний и стартап-команд, а также 9 научно-технологических парков приняли частие в этой выставке в этом году.